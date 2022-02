Jens Meeus, hier in duel met Teker, nam de winning goal voor zijn rekening. — © Bart Borgerhoff

In de heenmatch ging Beringen nog op een diefje met de zege lopen tegen Pelt (van 2-0 naar 2-3), nu ging een uitgekookt Esperanza met de volle buit aan de haal: 0-1. “Als we de helft van onze kansen benut hadden, pakten we minstens een punt”, oordeelde KVK-coach Van De Paar.