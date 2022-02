Treinrit neemt onverwachte wending: arbeiders moeten snel wegspringen tijdens werken

Enkele arbeiders kregen dinsdag de schrik van hun leven. Tijdens werken op een treinspoor in de Russische stad Kaloega kregen ze plots in de gaten dat een trein op hen afstormde. De mannen sprongen meteen van hun reparatietoren in de sneeuw en konden op het nippertje ontsnappen. Een van de arbeiders raakte door de sprong wel gewond aan zijn been. Hoe het incident kon gebeuren, is voorlopig onduidelijk.