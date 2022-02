Belgische Natacha (28) is al dagenlang vermist in Peru: “Er kunnen twee dingen gebeurd zijn met haar”

Er is nog steeds geen spoor van de Belgische toeriste Natacha de Crombrugghe (28), die sinds 23 januari vermist is in Peru. De zoektocht gaat verder, en gebeurt door een team onder leiding van de vermaarde reddingswerker Eloy Cacya. Zijn bijnaam in zijn thuisland: ‘De engel der vermisten’. “Volgens mij kunnen er twee dingen gebeurd zijn met haar”, zegt Cacya vanuit Peru.