In CC Muze in Heusden-Zolder werd deze middag volop gerepeteerd voor theaterstuk Radio Cachot: Justine. Het stuk vertelt het waargebeurde verhaal van verpleegster Justine die gedetineerden verzorgde in de gevangenis. Maker van het stuk Fred Klee zat in een vorig leven zelf in de gevangenis en heeft de verpleegster goed gekend.