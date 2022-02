Britse Queen wil dat Camilla ooit titel van koningin draagt: “Ontroerd en vereerd”

Het is de wil van de Britse koningin Elizabeth dat hertogin Camilla ooit aan de zijde van troonopvolger prins Charles de titel van koningin zal dragen. “Het is mijn oprechte wens dat Camilla, wanneer de tijd daarvoor gekomen is, als ‘Queen Consort’ zal bekendstaan”, schreef de Queen in een bericht dat het paleis zaterdag publiceerde, aan de vooravond van de zeventigste verjaardag van haar troonsbestijging. Prins Charles en zijn echtgenote Camilla deelden nadien aan het nieuwsagentschap PA mee dat ze “ontroerd en vereerd” zijn.