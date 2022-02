LeBron James loodst Lakers bij rentree voorbij de New York Knicks

Los Angeles Lakers heeft zaterdag een felbevochten 122-115 zege na extra tijd geboekt tegen New York Knicks in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie NBA.

Het was Lebron James die de Lakers in het Staples Center naar de overwinning loodste, met een triple-double: 29 punten, 13 rebounds en 10 assists. De 37-jarige King James vierde in het duel zijn rentree na een afwezigheid van vijf wedstrijden wegens een knieblessure. Halverwege het duel keken de Lakers nog tegen een achterstand van 15 punten aan, na de reguliere speeltijd stond er 111-111 op het bord, waardoor er verlengingen aan te pas kwamen.

Met 26 zeges komen de Lakers dit seizoen niet verder dan de negende plaats in de Western Conference, net achter stadsgenoot LA Clippers. In de Eastern Conference volgen de Knicks met 29 nederlagen pas op de twaalfde plaats.

Phoenix Suns, verrassend de best presterende ploeg dit seizoen, herstelde zich van de nederlaag donderdag tegen Atlanta Hawks, na een eerdere reeks van elf zeges op rij. De Suns boekten in Washington tegen de Wizards hun 42ste overwinning van het seizoen: 95-80. Daarmee staan ze stevig aan de leiding in de Western Conference, met twee zeges meer dan Golden State Warriors.