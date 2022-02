Is einde voor oersoap ‘Neighbours’ nabij?

Het Australische ‘Neighbours’, in ons land jarenlang op televisie als ‘Buren’, is een iconische show over het wel en wee van - u raadt het al - enkele buren in Ramsay Street in een fictief voorstadje van Melbourne. Jaren was de soap hofleverancier van latere wereldsterren. Zo maakten Kylie Minogue, Jason Donovan, Natalie Imbruglia en recenter ook nog Margot Robbie hun opwachting in de soap.

Maar aan de avonturen van de buren zou weleens een einde kunnen komen. Het Britse Channel 5 heeft aangekondigd dat het de show van de buis haalt en als er geen nieuwe partner komt, is Neigbhours ten dode opgeschreven. Al jaren heeft het Australische Network Ten de steun van de Britten nodig om de serie te kunnen draaien. Het heeft wel al aangekondigd dat het op zoek wil gaan naar een nieuwe partner.