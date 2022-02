Lotte Vanwezemael moet ‘Dancing with the stars’ verlaten na emotionele halve finale

Lotte Vanwezemael moest ‘Dancing with the stars’ verlaten, maar oogstte veel lof met haar laatste dans.

Lotte Vanwezemael (29) was gisteren de afvaller in ‘Dancing with the stars’, maar daarvoor zorgde ze nog voor één van de emotioneelste afleveringen tot hiertoe was. Ze danste bijna letterlijk de demonen uit haar jeugd weg en de hele zaal werd even stil toen het nieuws over het gestorven jongetje Rayan (5) de studio binnenliep.

Lotte Vanwezemael danste gisteren haar laatste dans in ‘Dancing with the stars’, maar wat voor één. Na een chachacha, waar ze een ‘gekrakt teentje’ aan overhield, danste ze samen met danspartner Frank en jurylid Jan Kooijman een moderne dans. Die draaide rond haar onzekerheden, die voortkomen uit pestgedrag dat ze tijdens haar jeugd moest ervaren. “Ze zeiden dat ik zelfmoord moest plegen. Twee jongens duwden me op zeker moment gewoon in een hoekje en begonnen me één voor één meppen te geven.”

Vanwezemael legde haar hart en ziel in de dans, en was na afloop zichtbaar aangedaan. Maar de commentaren van de jury maakten veel goed. “Beeldschoon om te zien”, vatte juylid Joanna het samen.

Nora Gharib en Adrian openden de show met een energieke quickstep. De jury was positief, al gingen de eerste minuten van het commentaar over Gharibs haarextensies die op het laatste nippertje loslieten. Het leidde meteen tot hilariteit. “Wat dacht je? Gert is ermee gestopt, ik zoek zelf een beestje?”, deed presentator Gert Verhulst zijn duit in het zakje.

Daarna haalden ze jurylid Joffrey Anane erbij voor een freestyle dans. De energie spatte van het scherm, al viel alles even stil toen de juryleden van het commentaar moesten geven. Het nieuws over de overleden Rayan in Marokko was intussen binnengestroomd. Gharib was er zichtbaar van aangedaan en wist even niet wat zeggen. “Ik ben zo stom geweest om even mijn gsm te checken. Ik wilde het eigenlijk niet meer doen, maar mijn vrienden en familie hier hebben me aangemoedigd om toch door te gaan. Misschien heb ik het daarom dan ook gedaan.”

LEES OOK. Rayan (5) overleden: jongetje na vier dagen uit waterput gehaald, maar hulp kwam te laat

Nina Derwael en Simone openden met een Weense wals. Het hoogtepunt voor Derwael? Dat ze de dans mocht starten door haar danspartner een klap in z’n gezicht te geven. “Ik heb dat altijd al eens bij iemand willen doen”, klonk het opgewonden.

Intussen verbaast het niemand meer dat zowel publiek als jury laaiend enthousiast waren over haar prestaties. “We hebben jou op allerlei manieren gezien”, zei Jan Kooijman. “Wat ik hier zo mooi aan vond, is dat het een hele pure Weense wals was. Geen trucjes, geen flic-flacs, een pure dans. En je hebt laten zien dat je ook daarin overeind blijft.”

Het leidde - voor de eerste keer dit seizoen - tot vier perfecte scores. Later danste het duo een moderne dans met jurylid Wim Vanlessen. Het thema? Uit je comfortzone breken. En ja, ook toen ging het dak eraf. Derwael eindigde de uitzending met 118 punten en blijft de onbetwistbare leider van de race.

Jonatan Medart en Björk brachten eerst een rumba, met als thema het najagen van je dromen. “De maturiteit in uw dans is gegroeid, je gebruikt je lichaam veel beter, veel logischer”, aldus jurylid Anane. Tijdens het tweede deel van de uitzending voegde jurylid Joanna zich bij hen voor een energieke jive. Zo energiek, dat Björk er een gescheurde jurk aan overhield.