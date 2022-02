VN-topman vraagt Chinese goedkeuring voor ‘geloofwaardig’ bezoek aan Xinjiang

Xinjiang is de autonome regio in het noordwesten van China waar volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International Oeigoeren niet alleen worden onderdrukt en gediscrimineerd, maar door Peking ook opgesloten in zogenaamde heropvoedingskampen.

Guterres, die in de marge van de Olympische Spelen in Peking de Chinese president Xi Jinping ontmoette, heeft volgens een persbericht de verwachting uitgedrukt dat de Chinese autoriteiten ‘een geloofwaardig bezoek goedkeuren van de Hoge Commissaris aan China, inclusief Xinjiang’. Bachelet vraagt al jaren ‘zinvolle en ongehinderde toegang’ tot Xinjiang.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zei eerder dat Bachelet welkom is, maar alleen voor een vriendschappelijk bezoek. China weigert elk onderzoek van de VN in Xinjiang.

Peking ontkent de beschuldigingen van heropvoedingskampen. Zelf spreekt het van centra voor beroepsopleidingen, om de bevolking weg te houden van terrorisme en separatisme, na talrijke dodelijke aanslagen die worden toegeschreven aan islamitistische of separatistische Oeigoeren. De Oeigoeren zijn een Turkssprekende moslimminderheid in China.