‘Mist in het hoofd’, zo luidde de titel een jaar geleden in onze krant, boven verhalen van mensen die zelfs maanden na hun coronabesmetting nog last hadden van vergeetachtigheid en concentratieproblemen. De wetenschap spreekt over ‘long covid’ – lange covid. Een jaar later zoeken we hen opnieuw op. De mist lijkt nog altijd niet opgetrokken.