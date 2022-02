Jules Hesters realiseert hattrick op BK baanwielrennen, Robbe Ghys zet puntenkoers naar zijn hand

Neoprof Jules Hesters (Sport Vlaanderen-Baloise) was zaterdag de grote slokop op de Belgische kampioenschappen baanwielrennen in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx in Gent. De 24-jarige Oost-Vlaming veroverde drie nationale titels.

Hesters, sinds 1 januari in dienst van Sport Vlaanderen-Baloise, startte de dag met winst in de scratch, waarin hij Milan Fretin en Tuur Dens voorbleef. Later in de afvallingskoers haalde Hesters het voor Fretin en Mathias Lefeber. In de afsluitende ploegkoers won het duo Hesters/Dens het duel met Robbe Ghys/Fabio Van Den Bossche met 26 punten voorsprong. Ghys had eerder op de dag wel de puntenkoers naar zijn hand gezet, voor Dens en Hesters.

Bij de vrouwen veroverden de drie protagonisten van de dag elk één nationale titel: Marith Vanhove in de scratch, Katrijn De Clercq in de puntenkoers en Shari Bossuyt in de afvallingskoers. De jonge Sara Maes (2x brons) was de enige andere renster die het podium haalde. De vrouwen rijden zondag pas hun BK ploegkoers. Verder staan zondag ook nog de keirin, het omnium en de achtervolging op het BK-programma in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx, en dat zowel voor mannen als vrouwen. (belga)