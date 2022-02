Maaseik, met nieuwe coach, recht de rug in Leuven

Bertini kon zaterdag niet rekenen op assistent Ivan Janssen, die positief testte, en ook toptalent Ferre Reggers moest afhaken met een coronabesmetting. Verrassingen waren er voorlopig niet in de eerste line-up van de Italiaanse coach. Al kreeg Bonatto wel weer de voorkeur op Thys in het midden. In de openingsset leek er niet meteen veel beterschap op komst bij Maaseik. Over 10-7 liep Leuven weg naar 15-11. Een kloof die de thuisploeg vlotjes zou behouden. Greenyard draaide nog niet soepel en liep zo al vrij snel tegen een 1-0-achterstand aan. Vanaf set twee volgde echter een metamorfose. Een gretig Maaseik verdedigde en scoorde nu vele beter en dat vertaalde zich in oververdiende winst in set twee en drie. Het had duidelijk haar niveau opgekrikt. Onder meer Martinez stond aanvallend aan het kanon en een gemotiveerde Bonatto trok blokkerend muren op.

© Karel Hemerijckx

Sterretjes

In set drie ging Greenyard zelfs zo hard tekeer dat Leuven sterretjes zag. Het zakte bij de thuisploeg in mekaar als een pudding. Coach Eyckmans verving bijna zijn volledige ploeg maar ook dat bracht geen zoden aan de dijk. In het begin van set vier leek VHL toch weer veerkracht te tonen, maar nog voor halfweg was Maaseik ribbedebie. Cox en Cirovic trokken de laatste puntjes aan boord, Martinez maakte het bij de tweede matchbal af voor 17-25 en 1-3. Een belangrijke driepunter voor de Maaslanders, die voorlopig naar plek twee springen in de ranking. Leuven krijgt een tik met het oog op de Final Four. Voor plek twee, drie en vier ligt alles op een zakdoek. Begin volgende week komt Maaseik in actie in de Champions League tegen Ankara.

Sets: 25-18, 18-25, 12-25, 17-25.

Leuven: Tuerlinckx, Valkiers, Peters, Peeters, Van Elsen, libero: Dufraing, De Paepe. Vielen in: Witvrouwen, De Saedeleer, Blondeel, Beelaert.

Maaseik: Cox, Vanker, Martinez, Treial, Cirovic, libero: Perin, Bonatto. Vielen in: Nikkinen, Thys, Lomba.