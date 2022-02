Is dit Union nog wel te stoppen? Dankzij het gouden duo Undav-Vanzeir wint de leider nu ook op Antwerp

Vooraf was de vraag of we met de twee beste defensies van het land tegenover elkaar een gesloten wedstrijd zouden krijgen, of net een doelpuntrijk duel aangezien beide teams met veel efficiëntie zich een weg naar de top van het klassement baanden. Beide coaches hadden elk één wissel in petto voor deze topaffiche. Priske zette zijn topschutter Frey op de bank en koos voor de vinnigheid van Miyoshi. Mazzu greep noodgedwongen in. Lapoussin raakte op de vrijdagtraining licht geblesseerd. François was zijn vervanger, waardoor Nieuwkoop van rechts naar links opschoof.

Potige partij

De eerste helft was niet voor doetjes. De Laet zette de toon met een gele kaart na vier minuten voor een ingreep op Van Der Heyden. Diezelfde Van Der Heyden ging eveneens op de bon toen hij even later een stevige tackle inzette op Yusuf. De Unionist ontsnapte overigens aan de uitsluiting. Scheidsrechter Van Driessche liet een tussenkomst op de doorgebroken Balikwisha onbestraft. Een fout en een tweede gele kaart was hier op zijn plaats.

© BELGA

Gelukkig kregen we ook doelpogingen te zien, vooral dan van de bezoekers. Dessoleil hield Lazare met een ultieme sliding van een doelpunt, Undav trapte op de buitenkant van de paal en vervolgens recht in de handen van Butez, en Teuma mikte zijn schot rakelings naast. Een vlot combinerend Union had voor de pauze echt wel een goal verdiend. Daarnaast was er ook een trekfout met een reukje aan van Nainggolan op Lazare in de zestien. Ook nu gebaarde Van Driessche van krommenaas.

Naarmate de eerste helft vorderde herstelde Antwerp het evenwicht. Rijpe doelkansen kwamen er echter te weinig uit voort. Verstraete verraste Moris bijna met een volley vol effect. Wanneer de thuisploeg toch eens bliksemsnel kon counteren, verkwanselde Samatta de aanlokkelijke uitbraak met een slechte inspeelpass. Zo bleef het 0-0 halfweg.

Undav slaat twee keer toe

Al vroeg in de tweede periode kreeg de Great Old af te rekenen met pech. Engels liep in een duel een spierblessure op, waarna Almeida hem kwam vervangen. Al snel na zijn invalbeurt liet de Portugees zich aftroeven door Undav. François zette voor, Lazare liet het leer slim doorlopen en de Duitse killer werkte koelbloedig af.

© Isosport

Antwerp moest nu reageren en kreeg meer greep op de match. Nainggolan ging van ver zijn kans, Miyoshi schoot veel te wild over de kooi van Moris. Priske gooide Frey én Eggestein in de strijd om de gelijkmaker te forceren, maar het doelpunt viel aan de overzijde. Nielsen stuurde Vanzeir diep nadat De Laet balverlies leed. De Limburger legde de bal perfect klaar voor zijn spitsbroeder die er 0-2 van maakte. Undav vierde zijn twintigste competitietreffer door de Antwerpse spionkop te jennen, en kreeg bijgevolg enkele projectielen naar het hoofd geslingerd.

De hoop op puntengewin was nu helemaal weg bij Antwerp, zeker toen Moris een plaatsbal van Balikwisha stopte en zo voor de dertiende Brusselse clean sheet van het seizoen zorgde. In de vijf minuten blessuretijd bleef de 0-2 op het bord staan. Union loopt dankzij deze belangrijke driepunter tien punten uit op Antwerp en zet zijn favorietenstatus voor de titel kracht bij. Het stamnummer 1 ziet later dit weekend mogelijk Club Brugge weer naar plaats twee glippen.