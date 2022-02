Bocholt demonstreert in topper tegen Lions

Lions - Bocholt

Op de zeventiende speeldag werd leider Bocholt in Sittard geconfronteerd met eerste achtervolger Lions. Bocholt verdedigde er een voorsprong van vier punten maar omdat Lions tweede wedstrijden minder speelde en de balans in evenwicht kon brengen stond er wel degelijk iets op het spel. Bocholt kwam in de eerste helft een paar keer op achterstand maar na goed tien minuten namen de Limburgers het heft in handen. Ze zagen hun overwicht aan de rust vertaald in een 14-19-voorsprong. En dat verschil liep in de tweede helft al snel op. Een kwartier voor inrukken leidde Bocholt met elf doelpunten verschil en kon dus rustig uitspelen. Bocholt demonstreerde in Sittard en sloot af met een riante 28-36-zege.

Aalsmeer - Visé/ Quintus-Pelt

De kans dus voor Aalsmeer om Lions de tweede plaats afhandig te maken. Winnen tegen Visé volstond maar na goed twintig minuten gingen bij een 6-9-stand de poppetjes aan het dansen. Aanleiding was een akkefietje tussen Vancosen en Bottinga. Het liep allemaal uit de hand en de scheidsrechters besloten er een eind aan te maken. Dus zag Pelt de mogelijkheid om de tweede plaats in handen te krijgen. Een zwaar bevochten 24-25-zege op het veld van hekkensluiter Quintus volstond.

Tongeren - Bevo

Eén doelpunt verschil stond er ook na zestig minuten in Tongeren-Bevo op het scorebord (31-30). Tweede overwinning op rij voor Tongeren, meteen goed voor de zesde plaats in de algemene rangschikking. Initia Hasselt hield tegen Hurry Up twintig minuten lang behoorlijk stand maar kreeg in het slot van de eerste helft een 11-17-achterstand aangesmeerd. Terugkomen zat er in de tweede helft niet meer in. Initia verloor uiteindelijk met 22-31. Het duel tussen Atomix en Volendam werd uitgesteld. ( ik)

