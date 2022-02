“Hoe komt Google aan onze geluidsfiles?”: onze reporter gaat na wat techreuzen over ons bijhouden

Wat houden Google, Facebook en Apple allemaal bij over mij? Als je dat opvraagt, zijn ze wettelijk verplicht om je álles te bezorgen. En dat is schrikken. Waarom kopieerde Facebook buiten mijn weten om mijn volledige telefoonlijst en houdt Apple minutieus bij naar wie ik mailtjes stuur? Maar vooral: waarom heeft Google geluidsfiles van gesprekken tussen mij en mijn vrouw? Luistert m’n telefoon me dan toch af?