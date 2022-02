Frustratie in het Standard-kamp na afgekeurd doelpunt: “Wie van voetbal houdt, begrijpt dit niet”

Moussa Sissako leek Standard tegen Cercle Brugge in de 93ste minuut aan de derde thuiszege van dit seizoen te helpen, maar het millimeterwerk van VAR Lothar D’hondt gooide roet in het eten. Het zorgde voor frustratie in het Luikse kamp.

“Ik zou graag over het veldspel en de dynamiek tussen de twee ploegen praten, maar dat gaat nu moeilijk”, zei Luka Elsner meteen na de puntendeling tegen Cercle Brugge. “Ik ben nog altijd misnoegd over onze afgekeurde goal. Ik begrijp het niet. Wie van voetbal houdt, begrijpt dit niet en zal dit niet graag zien. Hoe zijn de lijnen getrokken? Zijn ze wel parallel? Waar zijn de lijnen getrokken? Bij Moussa is het niet op dezelfde plaats als bij de Cercle-verdediger. Het is mij niet meer duidelijk welke criteria men hanteert.”

“Wat ik leerde van onze match tegen OHL (toen een goal van Dragus werd afgekeurd, nvdr.) is dat als bij de VAR de twee lijnen elkaar raken, men de beslissing van de assistent-scheidsrechter volgt”, ging de Standard-trainer verder. “Hier gebeurt dat niet. In de geest van het voetbal is dit onvoorstelbaar. Er is geen duidelijkheid. Ik zou graag de argumentatie horen, want ik begrijp het gewoonweg niet. We zijn hier over rekenkunde bezig”, aldus de Sloveense coach.

Sissako baalt, onbegrip Raskin

Ook doelpuntenmaker Moussa Sissako kwam aan het woord. “Ik heb intussen de beelden gezien en het is echt wel zeer nipt, een vingernagel”, zuchtte de verdediger. “Dit is heel erg zuur, maar het is de beslissing van de arbiter. Dat is voetbal. We zijn teleurgesteld, want ik vind dat we de zege verdienden vandaag. Ik scoor ook nog eens nooit, dat plezier ontnam de ref me ook nog eens. Dus dit was echt van de ene naar de andere emotie springen.”

Nicolas Raskin deed eveneens zijn zegje op de persconferentie. “Ik heb de ref (Lawrence Visser, nvdr.) gezegd dat dit onterecht was. Er was ook een penaltyfase (mogelijk hands in tweede helft van Cercle-verdediger, nvdr.). Ik stel vast dat de bal in bepaalde matchen heel snel naar de stip gaat”, refereerde hij naar de bekerwedstrijd Eupen-Anderlecht. “Bij ons zie je dat… minder vaak. Het is terugkerend verhaal bij ons. Als je telkens maar lijnen gaat trekken en blijft trekken, creëer je vanzelf buitenspelfases. Hier is het zo vergezocht. Het was hier gewoon bijna niet te onderscheiden”, aldus de maker van de 1-1.