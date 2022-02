Heldendaad: onbekende man helpt agent die vecht voor zijn leven tijdens interventie

De politie van het Californische Brea is op zoek naar een man die dinsdag een heldendaad heeft verricht. Toen een agent verwikkeld raakte in een worstelpartij met een misdadiger, twijfelde hij geen seconde om een handje toe te steken. Zijn ingreep heeft mogelijk een drama vermeden: de crimineel trachtte immers meermaals om het pistool van de agent te grijpen.

De agent achtervolgde de man toen bleek dat hij een openstaand arrestatiebevel had. Hij kreeg hem te pakken in de buurt van zijn wagen, maar de worsteling die erop volgde bleek zodanig gevaarlijk dat hij moest vechten voor zijn leven. Gelukkig was de onbekende man met een cowboyhoed er snel bij om de crimineel te overmeesteren tot er versterking van de politie aankwam.

Meteen nadien vertrok hij weer, zonder ook maar zijn naam te zeggen. De lokale politie wil hem nu alsnog identificeren om de man te bedanken voor zijn moedige ingreep. “We willen hem erkennen voor zijn moed en bereidheid om onze agent te helpen, want hij vocht letterlijk voor zijn leven”, klinkt het.

(kmlo)