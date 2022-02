KV Oostende bijt tanden stuk op efficiënt OHL (1-3), dat drie gouden punten pakt aan zee

OH Leuven heeft er een fijne trip naar de kust opzitten en pakte drie gouden punten op het veld van KV Oostende. De thuisploeg was de hele match dominant, maar OHL blonk uit in efficiëntie. Drie rake prikken en een slapende thuisverdediging bleken voldoende om te winnen (1-3). Zo trekt OHL weg uit de staart van het klassement.

Aan elke kant een verrassing op het wedstrijdblad. Bij KV Oostende moest Hubert in doel meteen plaatsmaken voor nieuwkomer Scherpen, die OHL tijdens de openingsminuten tvan een doelpunt hield. En bij de Leuvenaars was er in de basis geen plaats voor Schrijvers. Beide ploegen konden een gouden zaak doen in het klassement door het verlies van Seraing, maar daar was op het veld eigenlijk weinig van te zien. KVO nam de touwtjes in handen en combineerde aardig tot aan de zestien, en daar stokte het. De Kustboys misten stootkracht in de aanval. Gueye zat opnieuw op de bank: zo lang hij niet als een prof gaat leven, moet interimcoach Pflanz er niet van weten. Maar ondertussen mist Oostende wél iemand die goals kan maken. En dat zou het nog voor de rust geweten hebben. OHL was matig, maar scoorde wél. Shengelia werd aan de tweede paal bediend door De Norre, en schilderde mooi in de bovenhoek: 0-1. Een gevleide voorsprong aan de rust.

Geen gelijkmaker, wel opdoffer

De tweede helft moest beterschap brengen voor Oostende. Slechter kon het vervolg wel niet beginnen. Ndicka liet zich simpel rollen op rechts, en Mercier mocht de alleenstaande Kaba bedienen. Die tikte in een lege goal binnen (0-2). Leuven op rozen, maar vreemd genoeg zorgde die tweede tegengoal voor een stroomstoot bij KVO. Nog voor het uur lukte dan toch een aansluitingstreffer. Maxime D’Arpino deed zijn kunstje van vorige week nog eens keurig over en trapte een vrije trap heerlijk in de winkelhaak (1-2).

© BELGA

De hoop op punten groeide opnieuw aan zee, en Pflanz besloot om op het uur dan toch Gueye en Sakamoto te brengen. OHL moest zich terugtrekken op de eigen helft, want het overwicht van Oostende werd met de minuut groter. Alleen ontbrak het alweer een echte kansen. Het gevoel sluimerde toch dat Leuven nog een doelpunt zou slikken, en we kregen ongelijk. Integendeel: OHL maakt er zelfs nog 1-3 van. Een opdoffer van jewelste.

Bij een counter van OHL stond Medley te slapen, en kon Suleiman profiteren. De invaller kapte naar binnen en legde de bal netjes voorbij Scherpen (1-3). De Oostendse veer bleek nu helemaal gebroken, de slotfase bleek dan ook een maat voor niets. OHL deed zo een gouden zaak aan de kust. In de strijd om het behoud pakte het een belangrijke driepunter en schuift het stilaan op richting de buik van het klassement. KV Oostende ziet z’n opmars gestuit en moet zich woensdag proberen te herpakken tijdens een inhaalmatch op Zulte Waregem.