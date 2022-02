Wat een ommekeer! Olivier Giroud trapt AC Milan helemaal terug in titelrace tegen leider en stadsrivaal Inter

De Italiaanse titelstrijd heeft plots heel wat extra spankracht gekregen. In de Milanese derby ging leider Internazionale onderuit tegen stadsgenoot AC Milan dankzij twee late doelpunten van de 35-jarige Olivier Giroud. Voor AC Milan is het een enorm belangrijke zege, want het nadert zo plots tot op één puntje van de stadsrivaal - al heeft Inter ook een wedstrijd minder gespeeld.

Inter kwam vroeg op voorsprong na een goal van Denzel Dumfries, maar die werd afgekeurd wegens buitenspel. Inter was duidelijk baas in de eerste helft en werd kort voor de rust ook beloond. Hakan Calhanoglu - uitgerekend een ex-speler van AC Milan - zette voor naar Ivan Perisic (ex-Roeselare en Club Brugge). De Kroaat trof raak: 1-0.

Milan kwam gretiger uit de kleedkamer, maar scoren was er niet bij. Inter liet ook enkele kansen liggen om de score uit te diepen. Perisic liet een gouden kans op de 2-0 liggen, en Inter kreeg kort daarna het deksel op de neus. Olivier Giroud maakte er met nog een kwartier te gaan 1-1 van en enkele minuten later was het weer prijs: 1-2. Milan eindigde de wedstrijd nog met z’n tienen nadat Theo Hernandez rood kreeg voor een wilde tackle, maar de buit was al binnen.

Het resultaat van de stadsderby is cruciaal voor de tussenstand, want Inter heeft nu plots nog maar één punt voorsprong op Milan en vier op Napoli, dat zondag nog speelt tegen Venezia. Inter heeft wel nog een inhaalwedstrijd tegoed.