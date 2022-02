Kim Huybrechts laat kans op topresultaat liggen, Brian Raman schittert bij debuut op het hoogste dartsniveau

Luke Humphries heeft de eerste Players Championship darts op zijn naam geschreven. De nummer 19 van de wereld was in de finale in Barnsley met 8-4 te sterk voor Ryan Searle (16).

Zondag wordt op dezelfde locatie meteen de tweede Players Championship van het jaar gespeeld. Dat zijn zogenaamde vloertoernooien, die niet uitgezonden worden op tv maar waar alle darters met een tourkaart (128 in totaal) aan mogen meedoen. Er zijn 30 van die toernooien, waarbij de top 64 zich plaatst voor de Players Championship Finals in november.

De zes Belgische presteerden met wisselend succes. Debutant Mario Vandenbogaerde ging er in de eerste ronde roemloos uit na een 6-1 nederlaag tegen de ervaren Damon Heta (29). Ook Mike De Decker en Geert De Vos sneuvelden bij hun eerste wedstrijd. De Vos moest het wel afleggen tegen latere finalist Ryan Searle (6-3).

Sterke Raman

Dimitri Vandenbergh had geen begenadigde dag. Onze nummer 9 van de wereld ging er in de derde ronde uit tegen Stephen Bunting (20). Het werd 6-2. Voordien had ‘The Dreammaker’ gewonnen van de Amerikaan Danny Baggish (6-2) en de Engelsman Stephen Burton (6-2). “Vloertoernooien, dat is echt hard tegen hard vanaf de eerste ronde. Je wint hier niet zomaar of gemakkelijk en ik heb toch twee keer kunnen winnen”, aldus Van den Bergh.

Zijn maatje Brian Raman ging er ook in de derde ronde uit, maar voor de Antwerpenaar was dat een topresultaat want hij is er voor het eerst bij op het profcircuit. De 25-jarige Raman schakelde in ronde één Brendan Dolan (6-4) uit, de nummer 23 van de wereld. Daarna moest ook Ian White, de nummer 24, eraan geloven (6-5). White speelde vorige week nog tegen Van den Bergh op de Masters. In ronde drie moest Raman het met 6-5 afleggen tegen Jason Lowe (46).

De beste Belg van de dag was Kim Huybrechts (35). Die gooide zowel in zijn eerste als in zijn derde wedstrijd een gemiddelde van boven de 100 en kwam in de 1/8ste finales uit tegen de Pool Krzysztof Ratajski (12). Die had het niet onder markt met onze landgenoot en Huybrechts kreeg in de beslissende leg zelfs de kans om te winnen. Maar de Antwerpenaar miste een dubbel 16 en zag de Pool met 6-5 de zege pakken.