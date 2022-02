Truiense DJ Lucki Luc draait muziek en zijn videoclip in Les Deux Alpes

Het nieuwe dj-seizoen start voor Feest DJ Lucki Luc deze week meteen met een knaller, want de populaire Truienaar speelt van zondag tot en met donderdag elke avond in de grote après-skibars van Les Deux Alpes. Luc heeft een goedgevulde agenda, want tussendoor neemt hij er ook nog de videoclip op voor zijn nieuwste single ‘Er Staat Een Paard In De Gang’, dat hij in een remix-versie uitbracht, samen met de originele André van Duin.

“Het drukke najaar is door de coronamaatregelen helemaal in ’t water gevallen, maar ik ben blij dat ik vanaf deze week terug muziek kan gaan draaien en dat meteen voor een internationaal publiek”, begint Feest DJ Lucki Luc het gesprek. Tot en met donderdagavond speelt de sympathieke Limburger een aantal avonden in de populairste après-skibars van het bekende Franse skioord Les Deux Alpes. “Ik kijk er ontzettend naar uit om in o.a. ‘De Prins van Oranje’ en de ‘Yethi Bar’ achter de draaitafels te staan. Het is niet de eerste keer dat ik in Frankrijk speel voor een internationaal publiek. Met de Moose Bar waren wel er al eens te gast tijdens de wintereditie van Tomorrowland. Ik ben uiteraard heel blij en vereerd dat ik opnieuw de kans krijg om in het buitenland te gaan draaien. Het blijft bijzonder, zeker omdat ik in die bars deze week één van de blikvangers ben, waardoor er toch wat extra druk ligt op m’n schouders (lacht). Ik noem het ‘gezonde nervositeit’, maar ik ben vooral heel blij dat ik terug muziek kan spelen voor een publiek. Man, ik heb dat echt gemist (emotioneel). Je wil niet weten hoe fijn het is om mensen te zien genieten als je muziek draait. Draaien voor een webcam is amusant, maar het geeft bijlange niet zo’n voldoening als wanneer je de reacties ziet én voelt van het publiek. Dat is totaal anders en ik kan niet genoeg benadrukken hoe hard ik dat heb gemist. Ook in Frankrijk gelden er coronaregels, waar we uiteraard rekening mee houden en die we respecteren. Laat ons ondertussen ook hopen dat de barometer bij ons snel op oranje of geel springt, zodat we allemaal weer ongestoord en ongeremd kunnen feesten en plezier maken.”

Videoclip

Naast het draaien van muziek, maakt Feest DJ Lucki Luc van zijn verblijf in Les Deux Alpes gebruik om er ook de videoclip te draaien voor zijn nieuwe single ‘Er Staat Een Paard In De Gang’. ‘We kregen van André van Duin, die met het origineel in 1989 een grote hit scoorde in de Lage Landen, ook de goedkeuring om zijn originele stem te gebruiken voor een nieuwe remix-versie. Net omdat de reacties zo goed zijn, de song wordt gestreamd en gedeeld op de sociale media, hebben we besloten om hem te voorzien van videobeelden. In die zin zijn mijn dj-sets in Frankrijk een godsgeschenk, want het mooie sneeuwlandschap kunnen we perfect combineren met de typische après-skisfeer die je vindt in de bars waar ik draai. Ook al is het vermoedelijk met een zittend feestpubliek, dan nog zijn er voldoende mogelijkheden om er een toffe clip te draaien.”