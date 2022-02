Christian Brüls: “De wereld is weer helemaal in orde”

Hoe kan je een turbulente week het best afsluiten? Met drie gouden punten, inderdaad. Dat is wat de Kanaries deden. “En dus is de wereld weer helemaal in orde”, grapte Christian Brüls, goed voor een assist en een doelpunt.

“Ik geef je gelijk, als je zegt dat het voetbal niet om aan te zien was”, bleek de Oostkantonner sterk op dreef. “Maar ik geef het je te doen om op dit veld te voetballen. Je glijdt constant weg, zelfs met studs, en de bal botst alle kanten op. Ze klagen wel eens over het kunstgras op Stayen. Maar het veld van Kortrijk is effenaf een schande. We wisten dat en dat is de afgelopen week bij ons heel goed doorgesproken. We waren voorbereid op een intense strijd en dat is het geworden. We hebben de orders perfect uitgevoerd. Van achter uit werken met lange ballen en zo weinig mogelijk weggeven. Kortrijk is een keer of twee, drie gevaarlijk geweest. Meer niet. Dus hebben we onze job gedaan.”

Meteen is alles weer peis en vree op Stayen? “Je weet dat ik altijd zeg waar het op staat. In alle eerlijkheid, er is de afgelopen week in de spelersgroep niet over Pius gesproken. Dat was iets tussen hem, onze T2 en de fans. Pas op, ik keur zijn reactie naar de fans toe niet goed. Maar als ploeg staan wij achter onze ploegmakker. Punt, uit. Hij had tegen Charleroi een mindere dag? Oké, dat kan gebeuren. Streep eronder. Hij heeft een sanctie gekregen, de zaken zijn uitgepraat en wij winnen met 1-3. Wat kunnen we meer wensen? Niks. De wereld is weer helemaal in orde.”

(rco)