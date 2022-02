Bernd Hollerbach tevreden: “Waren heel goed voorbereid op dit Kortrijk”

Kortrijk speelde bij momenten mooier voetbal dan STVV zaterdag, met veel acties via de flanken, maar kreeg wel les in efficiëntie van de Kanaries. Ondanks 77 procent balbezit voor Kortrijk voor de rust, stond het wel 0-2 aan de pauze. Het buskruit van Koita en de alomtegenwoordige Christian Brüls zetten Sint-Truiden zaterdagnamiddag op weg naar de vijfde uitoverwinning van het seizoen. “We waren goed voorbereid op dit Kortrijk”, oordeelde Bernd Hollerbach na afloop. “We wisten dat goed voetbal brengen op dit veld heel moeilijk zou zijn. We wisten ook dat we het op de flanken moeilijk zouden krijgen, maar Teixeira moest Hashioka bijstaan tegen de dubbele thuisflank op rechts, aan de andere kant moest Koita dezelfde steun krijgen. Dat er wel wat ballen naar het centrum zouden komen, voorspelde ik, maar mijn jongens waren daar bij de pinken. Ze wisten dat ze daar bij de les moesten zijn.”

Voor Kagawa achtte Hollerbach het nog te vroeg in Kortrijk, toen Brüls en Koita naar de kant gehaald werden, fronsten we toch even de wenkbrauwen. “Zij vroegen zelf om hun wissel”, legde Hollerbach uit. Verder heb ik wat mogelijkheden nu. De nieuwkomers hebben zich snel geïntegreerd in een groep die veel karakter toont. We hebben op het einde de boeken dicht kunnen doen na een goede actie van Klauss. Dat is een leuke binnenkomer. Of mijn groep geprikkeld was na de gebeurtenissen van vorige week? Bijlange niet. Het was even hectisch na Charleroi, maar de voorbije dagen was dat voor mij geen thema meer. Ik was als voetballer ook wel een keer emotioneel, maar alles was nadien ook altijd snel vergeven en vergeten. Zo ben ik als coach ook. We hebben wel gepraat en ik ben blij dat we weer één eenheid kunnen vormen met de supporters. Gered zijn we nog niet met 31 punten, we zetten wel een belangrijke stap. Ik vond deze zege dubbel en dik verdiend.”