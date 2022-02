Geen zege voor Fabio Jakobsen in Spaanse chaos, lof voor menwerk van Remco Evenepoel: “Zo wordt hij het gewoel snel gewoon”

“Zulke dingen kunnen gebeuren als je de laatste 1300 meter zo’n dalende lijn hebt en daarbovenop nog wat rugwind”, stelde ploegleider Tom Steels vast. “Dan krijg je altijd bizarre spurten en wint meestal de man die meester van de chaos is. Met die haakse bocht naar rechts was het echt wel tricky hoor. Natuurlijk is Fabio Jakobsen ontgoocheld dat hij niet eens aan sprinten toe kwam.”

De winnaar van woensdag kon geen kant op. Links van hem blokkeerde de onbekende Spanjaard Manuel Peñalver van Burgos-BH de weg en op het moment dat Jakobsen wou versnellen, vertraagde de al even anonieme Luca Mozzato van B&B Hotels p/b KTM zodat hij ook niet naar rechts kon uitwijken. “In een spurt kan je nu eenmaal niet over iemand springen. En dat moest Fabio eigenlijk doen om kans te maken.”

Tom Steels onthield van Torrevieja vooral het menwerk van Remco Evenepoel. Woensdag reed hij tot 800 meter van de finish aan de leiding van een naar de finish stormend peloton, gisteren zelfs tot 600 meter, maar helaas was Quick-Step Alpha Vinyl opnieuw Michael Mörköv in het geharrewar kwijtgespeeld. “Goed van Remco, hé. Zo wordt hij heel snel het gewoel van massaspurten gewoon. En het was best hectisch hoor.”

Moschetti: “Zege is voor Pepinho”

De winnaar van de dag was de 25-jarige Italiaan Matteo Moschetti van Trek-Segafredo die zijn zesde zege uit zijn profcarrière behaalde. “Voor de media is Trek-Segafredo misschien niet de grootste ploeg, maar we gaan van onze eigen kracht uit en geloven in onszelf. Iedereen verwachtte Jakobsen en Viviani, maar op de bus vanochtend zeiden ze al: Waarom zou dit niets voor jou zijn? We zijn niet minder dan de andere ploegen”, gaf de Italiaan een sneer naar de media.

“Ik zat in een goede positie en wist dat ik zelf wel een sprint kan trekken. Ik zag op links een gat en ben vol doorgegaan tot de streep (trekt met een grimas zijn schouders uiteen, red). Deze zege geeft niet alleen een boost voor mezelf en de ploeg, ik draag ze ook op aan Pepinho, onze onlangs overleden 55-jarige Portugese mecanicien José Eduardo Santos tijdens een fietstocht onwel werd.”

© EPA-EFE

Het was ook gisteren niet allemaal rozegeur en maneschijn voor Trek-Segafredo, want in de laatste bocht naar de finish knalden Moschetti’s ploegmaten Marc Brustenga en Markus Hoelgaard tegen de grond. De winnaar van Torrevieja is ook op dat vlak een ervaringsdeskundige. Zo brak de op de baan gevormde sprinter bijna dag op dag twee jaar geleden de heupkom in de derde etappe van de Ster van Bessèges. Hij kon pas in augustus herbeginnen. Weg kans om de Giro te rijden waaraan hij ondertussen al twee keer deelnam maar nooit dichter eindigde dan een vierde plek. Dit jaar krijgt hij een nieuwe kans om in de ronde van zijn land de nul weg te vegen.

“Dat is voor mij dé sleutelkoers van het seizoen”, zei Moschetti in een grijs Torrevieja. Hij is straks ook einde contract. “Normaal rijd ik geen klassiekers”, zei de ploegmaat van Jasper Stuyven. “Maar misschien veranderen de plannen nog. De UAE Tour is mijn volgende koers, maar laat ons eerst even genieten van dit succes. En het morgen (vandaag, red) nog eens proberen in Valencia.”

Voor Trek-Segafredo was het na de zege van Mads Pedersen in de openingsrit van de Ster van Bessèges al de tweede overwinning van het prille wegseizoen.