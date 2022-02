Britse Queen houdt receptie aan vooravond van troonjubileum

De Britse Queen Elizabeth II heeft zaterdag een receptie gehouden voor burgers in het koninklijk domein in Sandringham, daags voor ze 70 jaar op de troon zit.

“Hare majesteit de koningin heeft een receptie gegeven voor leden van de lokale gemeenschap en groepen vrijwilligers”, zo gaf het paleis mee in een persbericht. Op foto’s is de Queen lachend te zien in een blauwe jurk en snijdt ze een taart aan.

De 95-jarige koningin is sinds oktober nog maar zelden in het openbaar verschenen, nadat haar artsen haar rust hadden voorgeschreven vanwege gezondheidsproblemen. Haar meest recente verschijning was de kersttoespraak, waarin ze openhartig was over het gemis van haar in april vorig jaar overleden echtgenoot prins Philip.

Elizabeth is koningin sinds de dood van haar vader George VI op 6 februari 1952 en is met haar 70 jaar de langst regerende actieve vorst.

Voor zondag zijn er geen publieke evenementen aangekondigd. De grote feestelijkheden zijn in juni gepland, met onder meer een militair defilé, een ceremonie in Saint Paul’s Cathedral en een groots concert in Buckingham Palace.