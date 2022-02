Ine Joris vervangt geblesseerde Becky Massey bij Belgian Cats

Pech voor Becky Massey (21). De forward van Kangoeroes Mechelen, die met de Belgian Cats sinds vrijdag in de Amerikaanse hoofdstad Washington de voorbereiding van de WK-kwalificatieronde is opgestart, moet met een voetblessure afhaken. Ze wordt in de selectie van bondcoach Valéry Demory vervangen door Ine Joris (20 jaar, 1m88 Phantoms Boom).