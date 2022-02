Zinho Vanheusden knokt zich naar punt op veld van AS Roma na dolle slotfase

AS Roma is blijven steken op een 0-0 gelijkspel tegen laagvlieger Genoa. De partij werd ontsierd door twee rode kaarten en een dubieuze VAR-interventie na een laat doelpunt van Niccolo Zaniolo.

De nieuwe Genoa-coach Alexander Blessin had in de Italiaanse hoofdstad opnieuw een basisplaats veil voor Zinho Vanheusden centraal achterin. De Hasselaar bedankte voor het vertrouwen door de nul op het scorebord te houden, zelfs nadat het Leo Ostigard verloor met een rechtstreekse rode kaart.

Nicolo Zaniolo, die nog contact heeft met Vanheusden na hun periode bij de jeugd van Inter, leek in de blessuretijd de punten alsnog in Rome te houden. Dat was buiten de VAR gerekend, die keurde het doelpunt af na een voorafgaande fout van Tammy Abraham. Een ziedende Zaniolo ging aansluitend ostentatief verhaal halen bij de scheidsrechter, wat hem een rode kaart opleverde.

Roma is zesde in het klassement met 39 punten. Genoa blijft voorlaatste met 14 punten.