Knokkende Kanaries boeken eerste uitzege van 2022: 1-3

Een gehandicapt Kortrijk ontving de Kanaries zaterdag in de namiddag. In doel kwam Joris Delle in plaats van de zieke Ilic, verder ontbraken Vandendriessche en Rougeaux. Ook Radanovic moest afhaken tijdens de opwarming.

Bij STVV de voorspelde elf, alle recente inkomende transfers startten op de bank.

In de beginfase liet Hashioka zich meteen kloppen in zijn rug door Selemani, Schmidt en Leistner moesten in het centrum meteen fors ingrijpen om de openingsgoal te vermijden voor de aanstormende Badamosi. Aan de andere kant scoorde Teixeira na een afvallende bal, maar de Truiense mogelijkheid werd teruggefloten voor een voorafgaande fout.

Het strijdplan van Kortrijk was meteen duidelijk. STVV pijn doen met een dubbele bezetting op de flanken. Waardoor centrumspelers à la Brüls dikwijls moesten uitwijken om verdedigende taken op te knappen.

De 0-1 kwam er zowaar wel voor de Kanaries. Brüls knokte zich vrij op rechts, met hulp van Hashioka en Hayashi. De voorzet kwam er naar de tweede paal, het vluchtschot van Koita was magistraal. Een streep in de benedenhoek, prachtige goal.

Kortrijk duidelijk even van slag, STVV wilde zelfs een penalty voor vermeend hands, Lambrechts liet de VAR dubbelchecken, de bal ging niet op de stip.

KVK bleef vooral de de rechtse flank van Sint-Truiden viseren. Hashioka en Teixeira hielden voorlopig stand. Intussen kwam Hara goed weg na een slag in het gezicht van landgenoot Watanabe. Onvrijwillig, maar toch een terecht karton voor Hara.

De voetballende acties bleven van Kortrijk komen via de zijkanten. Lavalée kon Mbayo maar net buiten de zestien afstoppen, het kostte ook hem een kaart. STVV prikte wel weer een keer tegen via Koita, het schot ging over. Even later ging de bal op de stip toen Watanabe te fel aan Hara ging hangen. Licht, maar wel dé kans voor STVV om op een dubbele voorsprong te komen, Brüls liet die niet liggen: 0-2!

Het gebrek aan snelheid bij STVV werd ook na de kampwissel blootgelegd, maar in het centrum bleven Leistner en co de voorzetten weg buffelen. Toch liep het op het uur mis. Teixeira werd van de sokken gelopen, Kadri kon de voorzet vanaf de rechterkant probleemloos binnentikken. Intussen won Hara geen duels meer in de STVV-aanval, alleen via een vrije trap van Koita werd STVV nog een keer gevaarlijk, Delle redde onorthodox. De thuisaanhang joeg Kortrijk naar voren, Schmidt werd stilaan meer en meer getorpedeerd. Wissels drongen zich op bij de Kanaries, Hollerbach wachtte af. Toen de Duitse coach dan toch een vervanging doorvoerde, fronsten we de wenkbrauwen. Brüls moest naar de kant, waardoor het nog moeilijker werd voor STVV om uit de greep van de thuisploeg te komen.

Uit het niets kwam er wel nog een kanonskogel uit de sloffen van Koita. Staalhard tegen de lat. De bal ging niet over de doellijn. Ook Koita verdween nadien uit de ploeg bij STVV terwijl Al-Dakhil debuteerde, standhouden werd de slotopdracht van Hollerbach. Toen ook Klauss mocht invallen, zette die doelman Delle meteen aan het werk. Die keepte zwak en duwde in de voeten van Hayashi: 1-3. De knappe uitzege werd een feit.

KORTRIJK: Delle, Reynolds, Watanabe, Sainsbury, D’Haene, Palaversa, Sissoko, Kadri, Mbayo, Selemani, Badamosi.

STVV: Schmidt – Teixeira, Leistner, Bauer – Hashioka, Konaté, Lavalée, Koita – Brüls, Hara, Hayashi.

Vervangingen: 63’ Palaversa door Benchaib, 73’ Brüls door Reitz, 78’ Koita door Al-Dakhil, 81’ Mbayo door Herrmann, 85’ Lavalée door Klauss, 89’ door Moreno, 89’ door Jonckheere, 89’ door Henen.

Doelpunten: 11’ Koita 0-1, 39’ Brüls 0-2 (strafschop), 61’ Kadri 1-2, 86’ Hayashi 1-3.

Strafschop: 39’ Brüls (omgezet).

Gele kaarten: Sissoko (fout), D’Haene (spelbederf), Hara (slag), Lavalée (fout), Konaté (fout), Klauss (fout).

Scheidsrechter: Erik Lambrechts.

Toeschouwers: 4.176. (gus)