Vier zenders strijden voor drie plaatsjes: verdwijnt Qmusic of Joe straks door nieuwe kaper op de kust?

Vier kandidaten, drie plekjes. Op 10 februari beslist een jury onder leiding van minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) welke commerciële radiozenders hun frequenties mogen houden en welke die uit handen moeten geven. Blijft alles bij het oude of moet Qmusic, Joe of Nostalgie straks plaatsmaken voor een nieuwe zender van Studio 100? Eén ding is zeker: de zenuwen staan gespannen.