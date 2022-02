Deal is rond: Lamkel Zé heeft nieuwe club en trekt op huurbasis naar Rusland

Antwerp-winger Didier Lamkel Zé (25) heeft zijn transfer beet. In België bleek een deal niet mogelijk en dus keek de Kameroener naar het buitenland. FK Khimki duwde eind januari door en liet niet meer los. De rode lantaarn in de Russische eerste klasse heeft nog twaalf duels om degradatie te voorkomen en neemt Lamkel Zé op huurbasis binnen als redder-in-nood. Het neemt zijn salaris over en bedong geen aankoopoptie. De speler is momenteel in Turkije, waar het team op oefenkamp is, legde daar zijn medische tests af en alle handtekeningen zijn intussen gezet.

Eerder dit seizoen was Lamkel Zé verhuurd aan DAC in Slovakije, maar dat avontuur stak hem al snel tegen. De bedoeling is nu knallen in Rusland. Dat hoopt Antwerp althans. Dan komt er in de zomer misschien toch nog een goed bod. (dvd)