Remco Evenepoel krijgt sprinttrein van Quick-Step niet op de rails, Matteo Moschetti wint in Ronde van Valencia

Matteo Moschetti heeft de vierde etappe in de Ronde van Valencia gewonnen. De Italiaan van Trek-Segafredo was in een hectische massasprint de beste, Fabio Jakobsen kwam nooit in een positie om het uitstekende voorbereidende werk van Remco Evenepoel af te ronden en werd pas vierde. Aleksandr Vlasov (Bora-hansgrohe) blijft leider.