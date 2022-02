Noors talent Tobias Halland Johannessen wint koninginnenrit Ster van Bessèges, Benjamin Thomas blijft leider

Tobias Halland Johannessen heeft de vierde etappe van de Ster van Bessèges gewonnen. De jonge Noor, vorig jaar nog eindwinnaar in de Ronde van de Toekomst, bleek de sterkste op een pittige slotklim. Hij hield in een sprint Jay Vine, Antonio Tiberi en Clément Champoussin af. Benjamin Thomas blijft leider in het klassement.

De vierde etappe was de zwaarste van deze Ster van Bessèges. De rit was ‘slechts’ 146 kilometer lang en hoofdzakelijk vlak, afgezien van de laatste 30 kilometer. Daar wachtte eerst de Côte des Concluses, die met zijn 5,8 kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 2,6 procent niet al te zwaar was. De slotklim waarop de aankomstlijn lag, was andere koek: Le Mont Bouquet (4,6 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 9,1 procent) was de scherprechter van dienst.

Een kopgroep van acht man kleurde de koers, met Tony Gallopin (Trek-Segafredo) en Alexis Gougeard (B&B Hotels-KTM) als bekendste namen. Georg Zimmermann (Intermarché - Wanty-Gobert Matériaux) en Joel Suter (UAE Team Emirates) hielden het het langst vol, maar winst zat er nooit in: zij werden aan de voet van Le Mont Bouquet ingelopen.

Over naar de grote kanonnen dus. Op de slotklim staken enkele renners het vuur aan de lont, met daarbij ook de jonge Noor Tobias Halland Johannessen (Uno-X Pro Cycling Team). De jonge Noor, vorig jaar nog winnaar van de Ronde van de Toekomst, bleek de sterkste in een sprint met vier. Jay Vine (Alpecin-Fenix), Antonio Tiberi (Trek-Segafredo) en Clément Champoussin (AG2R-Citroën) moesten vrede nemen met ereplaatsen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Benjamin Thomas (Cofidis) slaagde erin om zijn leiderstrui te behouden. Hij leidt het klassement met 7 tellen voorsprong op Alberto Bettiol (EF Education - EasyPost) en 8 tellen op Johannessen.

Zondag staat de slotetappe van de Ster van Bessèges op het menu. Dat is een individuele tijdrit van 10,6 kilometer in Alès.