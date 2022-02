Ancelotti geeft Eden Hazard amper speelkansen bij Real, maar benadrukt: “Ik heb geen problemen met hem”

Eden Hazard moest donderdagavond vanop de invallersbank toekijken hoe Real Madrid in de kwartfinales van de Copa del Rey met het kleinste verschil (1-0) uitgeschakeld werd op bezoek bij Athletic Bilbao, de verliezende Bekerfinalist van vorig seizoen. In de achtste finales was hij vorige maand nochtans matchwinnaar met de winnende treffer tegen Elche.

“Op persoonlijk vlak heb ik geen problemen met Eden Hazard en fysiek is hij in orde. Dan moet ik keuzes maken en als Eden niet speelt, is dat omdat ik de voorkeur geef aan iemand anders”, vertelde Real-coach Carlo Ancelotti zaterdag tijdens een persmoment, daags voor het competitieduel tegen Granada. “In de vorige ronde kwam Hazard in actie tegen Elche, het is dus niet dat hij nooit speelt. Meer zit er niet achter. We gaan hier niets geheimhouden.”

Naast topschutter Karim Benzema, die er vanwege een hamstringblessure niet bij is, kan Ancelotti tegen Granada ook niet rekenen op sterspeler Vinicius, die een gele schorsingsdag uitzit in La Liga. Het verhoogt de speelkansen van Hazard, al zijn er met Asensio, Isco en Bale nog heel wat mogelijkheden.

De aanvoerder van de Rode Duivels wordt slechts sporadisch gebruikt door Ancelotti. Hazard kwam dit seizoen voor de Koninklijke in 18 duels over alle competities samen slechts aan 831 minuten, waarin hij goed was voor één doelpunt en twee assists. Donderdag in Bilbao mocht hij een tijdlang opwarmen, alvorens terug naar de bank geroepen te worden. Het was Isco die Vinicius op het uur mocht vervangen, een kwartier voor affluiten werd Toni Kroos naar de kant gehaald voor Eduardo Camavinga.