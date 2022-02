Irene Schouten moet nog dagje wachten op gouden medaille, maar krijgt wel een krans en knuffel

Het organisatiecomité van Peking heeft de huldigingsceremonie voor zijn olympische kampioenen immers opgesplitst in twee dagen. Meteen na afloop van de olympische finales volgt er een podiumceremonie in het stadion zelf. Daarbij krijgen de drie medaillisten een mascotte en bijzondere krans overhandigd. Die is gemaakt uit bamboe, den en hout van een pruimenboom. In China staan deze immers bekend als de “Drie Vrienden van de Koude”.

Zondag krijgt Schouten haar echte gouden olympische medaille overhandigd op een podium met zicht op het Vogelneststadion.