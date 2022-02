Maxim Van Gils pakt op zijn 22ste al eindwinst in Saudi Tour: “Geen gemakkelijke dag, nu ga ik even rusten”

Daags na zijn ritoverwinning in de koninginnenetappe liet Maxim Van Gils (Lotto Soudal) zaterdag de eindzege in de Saudi Tour (2.1) niet meer uit zijn vingers glippen. “Nu ga ik even rusten”, reageerde de 22-jarige Antwerpenaar na afloop.

“Gisteren mijn eerste profoverwinning, en meteen erna mijn eerste eindzege: dat is echt mooi. Heel speciaal”, genoot Van Gils na de slotetappe in de oude stad van Alula na. “Een gemakkelijke dag was het niet. Het was de hele rit duwen op de pedalen. Thomas (ploegmaat De Gendt, red.) deed heel mooi werk.”

Wat nu volgt voor Van Gils? “Thuis wat rust nemen. Dan richt ik mijn vizier op de volgende wedstrijden. Natuurlijk wil ik blijven meedoen voor overwinningen, maar makkelijk is dat niet. Mijn droom? Goeie resultaten in rittenkoersen van een week en in klassiekers als Luik-Bastenaken-Luik en de Waalse Pijl.”

Nadat hij zijn jeugdopleiding in de wielerpiramide van Lotto Soudal had gekregen, maakte Van Gils vorig jaar zijn profdebuut bij de Belgische WorldTour-ploeg. Daarin werd hij zevende in de Ronde van Wallonië, twaalfde in de Clasica San Sebastian en reed hij aan het slot een opgemerkte Ronde van Spanje, die hij uiteindelijk als 88e afsloot.