Laurens Sweeck domineert in Maldegem en boekt vierde zege van het seizoen

Laurens Sweeck heeft de Parkcross in Maldegem gewonnen. De voormalige Belgische kampioen reed vrijwel de hele race op kop en kwam solo aan nadat zijn kompaan en teamgenoot Michael Vanthourenhout letterlijk wegviel. Eli Iserbyt maakte er een dubbel feestje van voor Pauwels Sauzen-Bingoal door tweede te worden, Lars van der Haar was derde.

Geen regenboogtrui in Maldegem. Tom Pidcock, de kersverse wereldkampioen, was er niet bij voor de Parkcross. Ook Toon Aerts ontbrak. Andere grote namen van het WK tekenden wel present: de zilveren en bronnen manzen, Lars van der Haar en Eli Iserbyt, startten wel. Net zoals vrijwel alle andere renners die een heel seizoen lang de grote veldritten kleurden.

Voor vicewereldkampioen Van der Haar was het geen start om over naar huis te schrijven. De man met de Europese kampioenentrui ging in de eerste ronde meteen tegen de vlakte op de balkjes. Bij Laurens Sweeck draaide het wel heel goed: de zandspecialist snelde in diezelfde openingsronde weg van de rest.

Teamgenoten op kop

Even leek Sweeck aan een solo-avontuur te beginnen, maar dat was buiten ploegmakker Michael Vanthourenhout gerekend. Die kwam in zijn eentje aansluiten. Heel ver reed het duo niet weg, maar in de achtervolging moest Daan Soete het alleen oplossen. Daardoor werd het gaatje naar de twee leiders nooit helemaal gedicht. Al was er halverwege de cross ook wat heibel in de tent van Pauwels Sauzen-Bingoal: Sweeck maakte even wat misbaar toen teamgenoten Iserbyt en Toon Vandebosch meehielpen in de achtervolging.

Kort daarna kwam Sweeck alleen te zitten toen Vanthourenhout plots stilstond - wellicht na een valpartij die buiten beeld gebeurde. Sweeck moest zo in de laatste rondes een voorsprong van om en bij de 15 seconden verdedigen tegen vijf renners: Van der Haar, Niels Vandeputte, de Spaanse kampioen Felipe Orts en teammakkers Iserbyt en Vandebosch. De voormalige Belgische kampioen deed dat echter met verve en reed beetje bij beetje weg van de rest, terwijl Iserbyt in de achtergrond voor stoorzender speelde.

Sweeck kwam in de laatste ronde ook niet meer in de problemen. Voor de man uit Schriek is het na de crossen in Ardooie, Leuven en Hamme zijn vierde zege van dit seizoen. Iserbyt won in de achtergrond nog een spurtje om de tweede plek, Van der Haar werd derde.