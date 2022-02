De olympische dag in vijf momenten: wisselend Belgisch succes in shorttrack, eerste Nederlands schaatsgoud is binnen

1. Nederland pakt meteen goud in schaatsen

Een verrassing is het niet: Irene Schouten deed het Oranje-gevoel in Peking meteen aanzwellen op de 3.000m snelschaatsen. De topfavoriete had haar race perfect ingedeeld en won het goud in een tijd van 3’56”93, meteen een nieuw olympisch record. Het zilver ging naar de Italiaanse Francesca Lollobrigida, het brons was voor de Canadese Isabelle Weidemann. De olympische titel is een waanzinnige opsteker voor Schouten die in aanloop naar Peking 2022 in het oog van een stormpje was terechtgekomen omdat ze zich kritisch had uitgelaten over schaatsicoon Ireen Wüst.

Irene Schouten is dolblij met haar olympische kleinood. — © AFP

2. Wisselend succes voor broer en zus Desmet

Aanvaardbare eerste shorttrackdag voor de Belgen. Met Hanne Desmet zag ons land meteen iemand doorstoten tot de kwartfinales. Desmet werd derde in haar reeks van de 500 meter en werd opgevist als een van de snelste verliezende tijden. De kwartfinales worden maandag geschaatst. Broer Stijn kende een mindere start in de 1.000 meter. Hij kwam in zijn reeks aanvankelijk ten val, werd na een herstart tweede, maar keek finaal tegen een diskwalificatie aan. Woensdag komt hij in de 1.500 meter opnieuw de baan op.

Hanne Desmet mag naar de kwartfinales. — © BELGA

3. Noren direct bij de pinken

Land nummer één in de medaillestand na dag 1? Noorwegen. Of wat dacht u. Het wintersportland bij uitstek telt na de eerste dag al meteen twee gouden medailles. In het allereerste finale-event was het al prijs: de Noorse Therese Johaug toonde zich de beste in de 15 kilometer skiatlon. Niet veel later kroonde het mixed relay­-team in het biatlon zich eveneens tot olympisch kampioen. Vier jaar geleden behaalde Noorwegen 39 medailles, waarvan veertien gouden. Goed voor plaats één in de medaillestand. Iets wat het land in Peking gewoon doortrekt.

De Noorse biatleten mochten juichen. — © REUTERS

4. Geen finale voor snowboardster Poppe

“Ik ben zo blij als een gieter.” Snowboardster Evy Poppe was zo geëmotioneerd na haar olympisch debuut dat ze twee spreekwoorden door elkaar haalde. We vergeven het haar graag. De 17-jarige Oost-Vlaamse had net twee erg zuivere runs afgelegd en miste de olympische finale van het slopestyle op een haar na. “Ik ben erg emotioneel”, zei Poppe met een trilling in de stem. Het organisatiecomité had immers voor een verrassing voor alle snowboardsters gezorgd. “Toen ik na de finish beneden kwam zag ik mijn ouders op televisie. Dat wisten we niet op voorhand. Ik begon bijna te wenen.” Poppe komt maandag 14 februari nog in actie op de Big Air

Evy Poppe in actie in Peking. — © AFP

5. Meylemans traint weer

Goed nieuws was er wel over Kim Meylemans. De skeleton-atlete kende een dramatische start in Peking, ingegeven door een positieve coronatest en bijhorende quarantaine, maar kon vandaag voor het eerst op de baan trainen. “Het was leuk en ik ben vooral heel blij dat ik weer kan sleeën”, aldus Meylemans. “Het ijs is heel hard, dus het is een echte uitdaging, maar het was heel leuk. Mijn eerste trainingsrun was snel en de tweede was ook oké. We hebben nog wat tijd, maar we hebben nog veel werk.” De vier runs in het skeleton worden op 11 en 12 februari verreden.

