Shorttracker Stijn Desmet is het niet eens met diskwalificatie: “Ik vond dat hij mij kwam opzoeken”

Even na zijn zus Hanne was het de beurt aan Stijn Desmet om in het Capital Indoor Stadium op de Spelen in Peking aan te treden in de voorrondes van de 1000 m shorttrack. Na een tumultueuze race werd hij gediskwalificeerd.

“Dit is heel teleurstellend. Het was zeker niet de race die ik in gedachten had”, vertelde Desmet na afloop. “Ik had gehoopt dat ik verder zou geraken. Maar je weet dat dit kan gebeuren in shorttrack.”

Toen Desmet oprukte naar de tweede plaats hinderde hij de Italiaan Pietro Sighel, die in zijn val ook de Amerikaan Ryan Pivirotto tegen het ijs werkte. Na de race werd Desmet gediskwalificeerd. Hij was het niet eens met de beslissing van de jury. “Een diskwalificatie is bijna nooit terecht voor een gediskwalificeerde. Ik vond eigenlijk dat hij mij kwam opzoeken. Maar de ref heeft altijd gelijk.”

De wedstrijd van Desmet leek even voordien al voorbij na een val, maar hij had het geluk dat de race moest overgedaan worden. “Ik wou buitenom een plek opschuiven. En dan is het de gewoonte van de verdediger om ruimte te nemen en wijd de bocht in te gaan. En toen viel ik. Daarna werd de wedstrijd stilgelegd omdat er metaal op het ijs lag, begreep ik. Het was gevaarlijk om voort te doen. Dat was op dat moment een meevaller.”

“De eerste keer werd ik de bocht uitgeduwd, de tweede keer stond ik schrap en viel mijn tegenstander. Ze vonden het blijkbaar mijn schuld”, treurde Desmet.

Onze landgenoot had een zware reeks geloot, met ook nog de Hongaarse regerende wereldkampioen Shaolin Sandor Liu en Sighel, de derde van het voorbije WK. “Het valt wel op hoe hoog het niveau is. In de vorige voorrondes sneuvelden veel sterke atleten”, besloot Desmet.

Verder staan in Peking nog de 1500 en 500 m op het programma van Stijn Desmet.

