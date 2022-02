Nederlandse Annemarie Worst domineert Parkcross in Maldegem

Er stond in Maldegem geen maat op de Nederlandse Annemarie Worst. De vriendin van Vincent Baestaens reed in het tweede deel van de wedstrijd weg van haar landgenotes Manon Bakker (tweede) en Aniek van Alphen (derde).

Worst mocht vorige week niet naar Fayetteville afreizen als gevolg van een positieve coronatest. Die bleek echter al volledig verteerd. Bij afwezigheid van Brand, Betsema, Alvarado en Vos was de favorietenrol voor Worst en die droeg ze met verve.

Ze kreeg nog even het gezelschap van landgenoten Manon Bakker en Aniek van Alphen, ook de Britse Kay kon haar treintje aanhaken. Maar niet voor lang. Worst nam afstand in het zand en keek niet meer om. In de spurt om de tweede plaats haalde Bakker het nipt van van Alphen.