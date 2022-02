Slotetappe Saudi Tour voor Groenewegen, eindzege Maxim Van Gils kwam niet meer in gevaar

Maxim Van Gils (22) heeft de Saudi Tour op zijn naam geschreven. De eindzege van de renner van Lotto-Soudal kwam in de slotetappe niet meer in het gedrang. Die slotetappe werd gewonnen door de Nederlander Dylan Groenewegen (Team BikeExchange), goed voor zijn tweede zege in deze rittenwedstrijd.

De slotetappe met start en finish in Alula kreeg de verwachte ontknoping. Een viertal met onder meer Jannik Steimle (Quick Step - Alpha Vinyl) probeerde nog wel de dans te ontlopen maar Lotto-Soudal controleerde in functie van klassementsleider Van Gils én topspurter Caleb Ewan. Die reed echter lek op twee kilometer van het einde. Dat maakte de opdracht voor Dylan Groenewegen een pak makkelijker. De Nederlander boekte meteen zijn tweede dagzege voor zijn nieuwe werkgever Team BikeExchange.

Door de eindzege van Van Gils zit Lotto-Soudal intussen al aan vijf zeges, vorig seizoen klokten de roodhemden af op twaalf zeges over een gans jaar. De troepen van John Lelangue hebben hun start niet gemist.

“Gisteren won ik mijn eerste profwedstrijd en vandaag neem ik meteen ook de leiderstrui mee naar huis, dat geeft me toch echt een bijzonder gevoel”, reageerde een breedlachende Maxim Van Gils. “De afgelopen week was echt een prachtige ervaring. Daarom ook zeker grote dank aan de volledige ploeg om me richting deze eindzege te brengen, zonder hen was dit niet mogelijk geweest. De laatste etappe was zeker niet eenvoudig, er moest de volledige dag kracht op de pedalen worden gezet. Onder andere Thomas De Gendt deed alweer ongelooflijk werk om de vroege vlucht binnen schot te houden. Nu is het tijd voor wat rust alvorens me voor te bereiden richting de volgende koersen.”