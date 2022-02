Geeft deze video prijs wie Flamme Fatale is in ‘The Masked Singer’? Aandachtige kijker meent kandidaat te herkennen

In de tweede aflevering van The Masked Singer moesten we afscheid nemen van Radijsje. In dat pak bleek de Antwerpse regisseur Erik Van Looy te zitten. Maar dat zou niet de enige onthulling van de avond zijn. In de Behind The Mask – het programma dat je meeneemt achter de schermen van de populaire show – is te zien hoe Erik aan de praat is met een medekandidaat. Het gezicht werd onherkenbaar gemaakt ... of toch niet helemaal? Een aandachtige kijker lijkt nu al te weten wie er achter het vurige masker van Flamme Fatale zit.

Wie na een avondje meezingen en raden nog niet genoeg krijgt van The Masked Singer, kan op VTM Go lustig verder speuren met Behind The Mask, waarin de ontmaskerde kandidaat van elke aflevering centraal staat. In deze blik achter de schermen verschijnen geregeld enkele medekandidaten, maar dan zonder hun kostuum. Weliswaar wordt hun gezicht geblurd, maar dat liep in de tweede aflevering al behoorlijk mis volgens enkele kijkers.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Zo postte iemand een filmpje op Twitter waarin Tine Embrechts te zien zou zijn. “Nooit gedacht dat ik Tine Embrechts zou herkennen in een paar pixels”, klinkt het.

Tine Embrechts. — © Frank Abbeloos

Volgens de aandachtige kijker zit de Antwerpse actrice dus verscholen achter het kostuum van Flamme Fatale. Het ‘onherkenbare’ gezicht lijkt er inderdaad sterk op, maar of ze het ook echt is, zullen we pas zeker weten wanneer het personage de show moet verlaten.

LEES OOK. Songfestival-legende moet het veld ruimen in ‘The Masked Singer’: “Ik heb zes weken in Antwerpen gewoond”