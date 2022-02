Twintigtal kinderen kreeg Moderna- in plaats van Pfizer-vaccin in Kampenhout

In het vaccinatiecentrum van Kampenhout (Vlaams-Brabant) hebben 21 kinderen een coronavaccin van Moderna in plaats van Pfizer gekregen. Dat meldt het centrum zaterdag.

Het incident gebeurde op woensdag 2 februari in de namiddag. Het ging om een menselijke vergissing. De kinderen waren tussen de 7 en 12 jaar oud. Voor die leeftijd is het Moderna-vaccin nog niet goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA).

Het Agentschap Zorg en Gezondheid werd op de hoogte gebracht van het incident, en bevestigt dat er geen gezondheidsrisico is voor de kinderen. De toegediende dosis van het Moderna-vaccin geeft een gelijkaardige bescherming als die van Pfizer.

“We hebben de situatie besproken met onze artsen, en kunnen concluderen dat er geen risico’s zijn voor de gezondheid van de kinderen”, zegt Joris Moonens, woordvoerder van Zorg en Gezondheid. “Voor zover wij weten is het de eerste keer dat dit voorvalt in een vaccinatiecentrum. Er zijn controles tijdens het proces van vaccineren, maar het gaat om menselijke handelingen: er kan altijd iets mislopen. Helaas is dat ook gebeurd.”

Intussen heeft het vaccinatiecentrum de ouders van 19 van de 21 kinderen kunnen bereiken en hen ingelicht over de situatie. Het probeert de overige ouders ook nog te contacteren.

De ouders wordt aangeraden om extra op te letten voor eventuele bijwerkingen bij hun kinderen.