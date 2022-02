Shorttrackster Hanne Desmet stoot door naar kwartfinales op 500 meter

Shorttrackster Hanne Desmet heeft zich zaterdag op de Olympische Winterspelen in Peking geplaatst voor de kwartfinales van de 500 meter.

Desmet eindigde in de achtste en laatste reeks als derde in 43.702 en werd opgevist met een snelste verliezende tijd.

De zege was voor de Amerikaanse Kristen Santos in 43.579 voor de Russische Elena Seregina (43.605) en Desmet. Die ging in de slotronde de Poolse Nikola Mazur (43.732) voorbij en kwalificeerde zich zo voor de volgende ronde. De eerste twee van de acht series en de snelste vier nummers drie stootten door naar de kwartfinales. Die worden maandag afgewerkt net als de halve finales en de A- en B-finale.

Hanne Desmet liet in aanloop naar de Spelen weten de 500 meter te beschouwen als een “opwarmrace”. Ze mikt vooral op de 1.000 meter, waarin ze vicewereldkampioene is, en de 1.500 meter.

Vandaag komt ook Hannes broer Stijn Desmet in actie in het Capital Indoor Stadium in de reeksen van de 1.000 meter.

