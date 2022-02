Wandelaar vindt twee afgedankte sekspoppen langs de weg in Velm

Nadat vorige maand al een aantal paardenzadels werden gedumpt, is er deze week in Sint-Truiden opnieuw een opvallend sluikstort gevonden. Het was Bruno Berwaers die het vanuit zijn achtertuin opmerkte. “Ik zag daar vanop afstand een hoopje vuilnis liggen en een kartonnen doos staan. Het was pas toen ik met mijn hond ging wandelen dat ik doorhad wat in de doos lag. Iemand had er zijn twee seksspeeltjes gedumpt. Ik heb niet gekeken of ze nog te recupereren waren, ze zagen er erg belabberd uit. Aan de overzijde had dan weer iemand zijn keuken opgeruimd en het op straat gedumpt”, stelt Bruno.

Volgens hem moeten de spullen best zo snel mogelijk worden opgeruimd, want er komen ook veel kinderen voorbij. Schepen voor Milieu Nina Kvikvinia heeft meteen nadat ze er melding van kreeg, opdracht gegeven om de sekspoppen op te ruimen. (JCr)