Wintersportcoryfeeën Katrien Pauwels en Bart Veldkamp over de kansen van ‘Team Belgium’: “Loena Hendrickx is veel mooier om naar te kijken dan Rusinnen”

Zij leerde de Belgen kunstschaatsen. Hij leerde de Belgen snelschaatsen. Hij is olympisch kampioen, drievoudig olympisch medaillewinnaar, analist voor de NOS en gewezen coach van onze grootste medaillehoop, Bart Swings. Zij schitterde in de periode toen kunstschaatssters diva’s waren, kent medailleoutsider Loena Hendrickx al van toen ze klein was. Nederlander/schaatsbelg Bart Veldkamp en kunstschaatsster Katrien Pauwels, een dubbelduo dat hun wintersport op de kaart zette.