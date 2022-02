Nina Derwael geeft harde mep op gezicht van haar danspartner in halve finale ‘Dancing with the stars’

De halve finale van Dancing with the Stars gaat vanavond eindelijk van stat. Wie valt er nog af net voor de finale? Nina Derwael bereidt zich voor op een dans met een gewaagd kantje. Ze mag haar danspartner Simone slaan...

bekijk ook

In de halve finale staat de jury mee op de dansvloer in Dancing with the Stars

Ook enthousiast door de passionele chachacha van Yemi Oduwale in ‘Dancing with the stars’? Met deze tutorial leer je alvast de basisstappen

BV’s reageren na ‘partnerruil’ in ‘Dancing with the stars’: “Niet één, niet twee, maar drie keer een tien!”

(kmlo)