Het logo van Meta. Waar de markt nu over steigert, is dat tieners niet meer aangetrokken zijn tot Facebook, onder meer omdat hun ouders en grootouders er zitten. — © belga

Voor het eerst sinds Facebook in 2004 online ging, is het totale aantal gebruikers van de app gedaald. Moederbedrijf Meta verloor met 251 miljard dollar in één dag meer dan een kwart van zijn waarde. Beleggers zagen dat als een keerpunt. Is het dat ook?