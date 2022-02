Terwijl senioren verwaarloosd werden, was hij er met bitcoins bezig: officieus rusthuis is zoveelste louche zaak van ‘creatieve’ uitbater

De uitbater van een ‘cohousingproject voor senioren’ in ­Geraardsbergen blijft aangehouden op beschuldiging van ­verwaarlozing. Het is de zoveelste louche zaak waarbij de wel heel creatieve Oost-Vlaming Stefaan Premereur betrokken is. Portret van een campinguitbater, immokoning, Open Vld-kandidaat en liefhebber van bitcoins, zeker als ze op computers in een lege rusthuiskamer kunnen draaien.