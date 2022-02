Dief probeert winkel te verlaten zonder te betalen, maar moedige oma grijpt vastberaden in: “Ik ben deze zever kotsbeu” — © ViralHog via KameraOne

De maat was duidelijk vol voor Elaine, een 73-jarige oma uit Canada. Toen de dame vorige week haar boodschappen deed in een lokale supermarkt, zag ze hoe een dief trachtte om zonder te betalen te vertrekken met een volle winkelkar. Ze aarzelde niet om in actie te schieten. “Ik ben deze zever kotsbeu”, zei Elaine, terwijl ze kordaat de weg richting de uitgang blokkeerde en de skimuts van de man aftrok. “De prijzen stijgen voor al de rest door jullie, klootzakken!”