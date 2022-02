Eerste schaatsgoud voor Nederland: Irene Schouten pakt goud op drie kilometer

Schouten was op voorhand al de grote favoriete. Bij het OKT in Thialf in december was de Noord-Hollandse dochter van een tulpenboer al een klasse apart, evenals op de vijf kilometer. Ook op die afstand komt ze in China nog in actie. Ook op de massastart en ploegachtervolging liggen nog kansen voor Schouten.

Op de ploegachtervolging kan Schouten een vierde plak veroveren. De schaatsster van Team Zaanlander vormt op dat onderdeel een team met Ireen Wüst en De Jong. In aanloop naar de Spelen barstte binnen de Nederlandse equipe een heuse bom, nadat in een videoserie van DPG Media beelden werden getoond van Schouten die kritisch was op de inzet van Wüst. “Ik was verbaasd”, reageerde de meest succesvolle Nederlandse olympiër aller tijden. “Dit wordt groter gemaakt dan het is”, vond Schouten zelf.

Schouten (29) toonde in aanloop naar de Olympische Spelen meermaals haar topvorm. Op het OKT in Thialf won de Noord-Hollandse met overmacht zowel de 3000 en 5000 meter. Op de massastart is ze al jarenlang de beste Nederlandse. Vier jaar geleden veroverde ze brons op dat onderdeel, een prestatie die ze in Peking hoopt te verbeteren.